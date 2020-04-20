В Татарстане рассказали подробности о новых случаях коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявили 39 случаев коронавирусной инфекции.

Так, по данным оперштаба, 11 человек госпитализировали, 28 проходят лечение на дому.

10 случаев COVID-19 являются завозными, остальные 29 — контактные.

Двоим заболевшим еще нет 18 лет, еще столько же в возрасте от 18 до 30. 18 заболевших в возрастной категории от 30 до 50. Шесть пациентов в возрасте от 50 до 60, девять — от 60 до 70 и еще двоим пациентам от 70 до 80 лет.



18 случаев выявили в Казани, по два — в Агрызском и Тетюшском районе, три — в Лаишевском, пять — в Нижнекамском, по одному — в Елабужском, Высокогорском и Бавлинском районах.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 230. По последним данным, 28 из них — выздоровели, летальных исходов нет.

