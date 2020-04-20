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Власти рассказали о состоянии прибывших из Таиланда в Казань россиян

10:31, 20.04.2020 1
Власти рассказали о состоянии прибывших из Таиланда в Казань россиян
Фото: оперштаб РТ

Прибывшие из Таиланда россияне, которых сейчас разместили в казанском санатории «Ливадия», чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Все тесты на коронавирус у них — отрицательные, повышения температуры ни у кого не зафиксировано, медицинское наблюдение за прибывшими продолжается.

Напомним, в санатории разместили 111 прилетевших из Таиланда российских туристов.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Посмотрите на статистику заболеваемости в мире: из Индии, Таиланда, Африки, других жарких курортных мест вполне можно ограничиться домашним карантином. А вот из Москвы , Европы и Америки - надо на обсервационный карантин. Хоть кто-нибудь завез вирус из Индии или Камбоджи?
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