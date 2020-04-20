Власти рассказали о состоянии прибывших из Таиланда в Казань россиян

Фото: оперштаб РТ

Прибывшие из Таиланда россияне, которых сейчас разместили в казанском санатории «Ливадия», чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Все тесты на коронавирус у них — отрицательные, повышения температуры ни у кого не зафиксировано, медицинское наблюдение за прибывшими продолжается.

Напомним, в санатории разместили 111 прилетевших из Таиланда российских туристов.