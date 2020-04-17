Власти Татарстана рассказали, как разместились в «Ливадии» прибывшие из Таиланда россияне

Санаторий «Ливадия», где накануне разместились 111 прилетевших из Таиланда россиян, может при необходимости принять еще 150 человек. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса поделился видеозаписью из санатория.

Чтобы пройти к «карантинщикам» необходимо надеть защитный костюм и пройти три шлюза. На первом этаже санаторного здания располагаются медицинские службы, а второй, третий и четвертый заняли эвакуированные граждане.

Калужанин Андрей Николаев, отдыхавший в Патайе, рассказал, что не жалуется на условия содержания. Посетовал лишь на отмену прямого рейса до Калуги из Бангкока.

«Вчера у нас прибыл борт из Таиланда. На нем было 111 человек, из них 22 ребенка. Все они были помещены к нам, на 14 дней на карантин», — рассказала старшая медсестра санатория Елена Дружкова.

По ее словам, все эвакуированные туристы разместились в стандартных двухместных номерах. Они оснащены холодильниками, ваннами и душем. Постояльцы питаются три раза в день. Дважды в день врачи измеряют температуру «карантинщиков».