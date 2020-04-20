Соцсети: в Юдино мужчина начал бить велосипедом по машине

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В Юдино мужчина начал бить припаркованную машину велосипедом, кадрами поделились в соцсетях.

Как уточняет автор видео, инцидент произошел вчера днем около стадиона «Локомотив».

На кадрах видно, как мужчина обходит машину, а потом намеренно начинает въезжать в нее на велосипеде. Позже выходит охранник, который начинает останавливать молодого человека.

По словам владелицы авто, опубликовавшей этот ролик, ей сообщили, что мужчина был пьян и имеет психические отклонения.