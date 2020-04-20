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Свыше 2,4 млн человек в мире заразились COVID-19

07:40, 20.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Свыше 2,4 млн человек в мире заразились COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В мире число случаев заражения COVID-19 достигло 2 401 739, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Выздоровели почти 624 тыс. человек, число умерших достигло 165 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зафиксировано в США — 759 086 (40 661 умерли), Испании — 198 674 (20 453), Италии — 178 972 (23 660), Франции — 154 097 (19 718), Германии — 145 184 (4 586), Великобритании — 121 172 (16 095).

Всего в мире коронавирус выявлен в 200 странах и районах, передает данные «Интерфакс».

ОбществоМедицина
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