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Пара из Татарстана сняла забавный ролик на тему самоизоляции

03:29, 20.04.2020
Пара из Татарстана сняла забавный ролик на тему самоизоляции
Фото: кадр видео из соцсети

Татарстанцы Марат и Роксана Ахмадеевы сняли забавный ролик о самоизоляции. Видео опубликовано в соцсети.

Пара сочинила песню на тему невыносимости нахождения дома на самоизоляции. Они привели в пример закупку гречки, вынос мусора по очереди и перечислили популярное времяпрепровождения — генеральную уборку.

Ранее эта же пара устроила концерт в домашних халатах на балконе.

Общество Татарстан
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