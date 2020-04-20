Пара из Татарстана сняла забавный ролик на тему самоизоляции

Фото: кадр видео из соцсети

Татарстанцы Марат и Роксана Ахмадеевы сняли забавный ролик о самоизоляции. Видео опубликовано в соцсети.

Пара сочинила песню на тему невыносимости нахождения дома на самоизоляции. Они привели в пример закупку гречки, вынос мусора по очереди и перечислили популярное времяпрепровождения — генеральную уборку.

Ранее эта же пара устроила концерт в домашних халатах на балконе.