Пара из Татарстана сняла забавный ролик на тему самоизоляции
Татарстанцы Марат и Роксана Ахмадеевы сняли забавный ролик о самоизоляции. Видео опубликовано в соцсети.
Пара сочинила песню на тему невыносимости нахождения дома на самоизоляции. Они привели в пример закупку гречки, вынос мусора по очереди и перечислили популярное времяпрепровождения — генеральную уборку.
Ранее эта же пара устроила концерт в домашних халатах на балконе.Общество Татарстан
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