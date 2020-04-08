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Видео из соцсетей: в Татарстане пара на самоизоляции устроила концерт в халатах на балконе

10:37, 08.04.2020 2
Видео из соцсетей: в Татарстане пара на самоизоляции устроила концерт в халатах на балконе
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео необычного концерта самоизолированной пары на балконе. Мужчина и женщина в домашних халатах исполнили песни для соседей.

Случай произошел в поселке Октябрьском. На кадрах видно, что парень и девушка под караоке поют знаменитую песню «Белые розы». Импровизированный концерт явно по душе немногочисленным слушателям — зрители хлопают в ладоши и пританцовывают, особенно дети. Но, отметим, что прохожие держат между собой дистанцию и не сбиваются в толпу. Остальные зрители наблюдают за «концертом» из окон своих квартир.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    это разве не башкирский город Октябрьский?
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    Анонимно 08 апр
    Башкирия
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