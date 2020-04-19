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В Казани выставили на продажу кирпичный особняк в Старо-Татарской слободе, где находится Музей чая

19:52, 19.04.2020
В Казани выставили на продажу кирпичный особняк в Старо-Татарской слободе, где находится Музей чая
Фото: скриншот объявления

В Казани выставили на продажу 2х-этажный кирпичный особняк на первой линии Старо-Татарской слободы за 42 млн рублей.

Как отмечает автор объявления, к зданию прилагается парковка, земельный участок, хорошая внутренняя отделка. Сейчас в особняке располагается музей чая.

Здание продается как помещение свободного назначения площадью 285 квадратных метров.

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