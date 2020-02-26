Дом офицеров отказались признавать памятником: общественники обвинили Комитет ОКН в непрофессионализме

Фото: Олег Тихонов

ТРО ВООПИиК не смогло оспорить в суде отказ включить здание в Пороховой слободе в реестр объектов культурного наследия. Суд решил не включать дом 16 на улице 1 Мая в реестр объектов культурного наследия, вопреки рекомендациям общественников.

Общественники настаивают , что Офицерский дом Порохового завода является историческим объектом регионального значения с коэффициентом 2,5 (в то время, например, как Арская ратуша, за которую бился комитет ОКН, по этой шкале тянет всего на 1,9 ).

Ответчики аргументируют, что в данный момент здание имеет статус исторически ценного градообразующего объекта, находится под охраной, и за его порчу есть статья в Уголовном кодексе, что уже гарантирует сохранность дома.



Представитель Порохового завода Лариса Максудова подтвердила, что домом интересовалась строительная компания, но «никакие застройщики не могут повлиять на то, что постройка исчезнет». Максудова напомнила, что Офицерский дом находится под охраной предприятия и окружен трехметровым кирпичным забором.



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