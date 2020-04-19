Духовное управление мусульман потребовало извинений за сцену из сериала «Зулейха открывает глаза»

Духовное управление мусульман России попросило официальных извинений создателей сериала «Зулейха открывает глаза» за сцену с репрессированных, где были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства.

В одно из цен зачитываются имена заключенных перед отправкой в Сибирь. Сценаристы использовали имена российских представителей мусульманского духовенства. Среди них имена верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани, передает ТАСС.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих. <...> Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — выразил мнение председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Кргуаов отметил, что сцена не связана с политикой. В России выстроены хорошие отношения с разными народами, и в данном случае, «это просто ошибка конкретных людей».

Ранее режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков.

