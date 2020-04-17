Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков

Фото: кадр фильма

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин ответил на критику кинокартины. Он объяснил, что киноверсия одноименной книги не связана с политикой. Задача режиссера была показать историю женщины, которая нашла в себе силы простить.

«Наша история — история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом — это ужасно <...> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим», — сказал Анашкин ТАСС.

Напомним, что сериал вышел на экраны 13 апреля. В основу сюжета романа легла семейная история писательницы Гузель Яхиной. Коммунисты потребовали запретить сериал, а Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала в свет.