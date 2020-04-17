Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин ответил на критику кинокартины. Он объяснил, что киноверсия одноименной книги не связана с политикой. Задача режиссера была показать историю женщины, которая нашла в себе силы простить.
«Наша история — история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом — это ужасно <...> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим», — сказал Анашкин ТАСС.
Напомним, что сериал вышел на экраны 13 апреля. В основу сюжета романа легла семейная история писательницы Гузель Яхиной. Коммунисты потребовали запретить сериал, а Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала в свет.Общество Татарстан
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Егор Анашкин (41 год), родился 5 января 1979 года в г. Магдебург (Германия) в семье военнослужащих.
В 2001 году окончил МГУ по специальности юриспруденция, в 2003 году - ВГИК по специальности режиссура художественного фильма
С 2010 года штампует сериалы, надо полагать, они также шли в прайм-тайм.
Фильмография до Зулейхи не предполагает режиссуру на столь серьезные темы, поднятые в фильме
ФИЛЬМОГРАФИЯ: РЕЖИССЕР
Зулейха открывает глаза (2019)
Кровавая барыня (2018), сериал
Деньги (2016), сериал
Уйти, чтобы вернуться (2014), сериал
Идеальный брак (2012), сериал
Самозванка (2012), мини-сериал
Вождь разнокожих (2012)
Каменская-6 (2011), сериал
Нелюбимый (2011)
Раскрутка (2010), сериал
Тихий омут (2010)
Жизнь взаймы (2008)
Добрая подружка для всех (2008)
Шутка (2007)
Двое из ларца (2006), сериал
Попутчики инжира (2003), короткометражный
Подсобное хозяйство (2003), короткометражный
Здравия желаю! (2001), короткометражный
Остановите поезд! (2000), короткометражный