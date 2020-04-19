В Казани двух пожилых женщин спасли из горящего таунхауса
Пожарные вытащили из горящего таунхауса двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре поступило в 19.10 на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что на улице Поперечно-Беломорской горит дом на две семьи.
По прибытию пожарные установили, что горит баня в одной из частей здания. Из дома вывели двух пожилых женщин, одна из которых оказалась неходячим инвалидом. Они не пострадали.
Пожар был полностью ликвидирован в 20.04. Причины возгорания устанавливаются.
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