В Казани двух пожилых женщин спасли из горящего таунхауса

Фото: МЧС РФ по РТ (архив)

Пожарные вытащили из горящего таунхауса двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 19.10 на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что на улице Поперечно-Беломорской горит дом на две семьи.

По прибытию пожарные установили, что горит баня в одной из частей здания. Из дома вывели двух пожилых женщин, одна из которых оказалась неходячим инвалидом. Они не пострадали.

Пожар был полностью ликвидирован в 20.04. Причины возгорания устанавливаются.

