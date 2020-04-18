Ученый назвал новый редкий симптом коронавируса

Одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть покраснение глаз у человека, рассказал специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз.

По его словам, данный симптом является необычным и редким. Так вирус воздействует на поверхность глаза у небольшого процента людей.

Диаз посоветовал обратиться за медицинской помощью, если у человека также присутствуют другие симптомы коронавируса, например симптомы респираторных заболеваний или лихорадка.

Однако эксперт подчеркнул, что данное явление может быть признаком обычного конъюнктивита, который вызван аллергией, передает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что на швейной фабрике «Азнакай киемнэре» начали изготавливать специальные боксы для транспортировки зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов.

