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В Татарстане начали производить боксы для транспортировки больных коронавирусом

15:15, 18.04.2020
В Татарстане начали производить боксы для транспортировки больных коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

На швейной фабрике «Азнакай киемнэре» начали изготавливать специальные боксы для транспортировки зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов.

Бокс разработан специалистами научно-технического центра «Автоматизация, измерения, инжиниринг» компании «Татнефть». Он предназначен для полной изоляции зараженного пациента и его безопасной транспортировки в медучреждение.

Боксы изготавливают из искусственного материала полихлорвинила, который на фабрике ранее использовали при производстве рюкзаков. Часть деталей шьют на швейных машинах, часть выпускают с помощью 3D-принтера.

Сейчас медизделие проходит сертификацию, передает «РИА Новости».

ОбществоМедицина Татарстан
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