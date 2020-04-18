В Татарстане начали производить боксы для транспортировки больных коронавирусом
На швейной фабрике «Азнакай киемнэре» начали изготавливать специальные боксы для транспортировки зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов.
Бокс разработан специалистами научно-технического центра «Автоматизация, измерения, инжиниринг» компании «Татнефть». Он предназначен для полной изоляции зараженного пациента и его безопасной транспортировки в медучреждение.
Боксы изготавливают из искусственного материала полихлорвинила, который на фабрике ранее использовали при производстве рюкзаков. Часть деталей шьют на швейных машинах, часть выпускают с помощью 3D-принтера.
Сейчас медизделие проходит сертификацию, передает «РИА Новости».ОбществоМедицина Татарстан
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