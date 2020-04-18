Илья Варламов оценил сериал «Зулейха открывает глаза»

Фото: кадр из сериала

Блогер и урбанист Илья Варламов в своем «Живом Журнале» оценил вышедший на «России-1» сериал «Зулейха открывает глаза».



По мнению блогера, «многие настолько одурели в замкнутом пространстве, что стали смотреть «Россию 1» и с серьезным видом обсуждать продукцию канала».

Варламов обратил внимание на то, что «Зулейха...» является художественным произведением. То есть Яхина вправе сама решать, какой должна быть ее главная героиня и какие обстоятельства она должна пережить.

Он оценил реакцию «коммунистов» на киноленту и отметил, что и власти, и обычные граждане зачастую любят обелять историю.

«Их реакция на «Зулейху» вполне ожидаема. Это, конечно, не Солженицын и не Шаламов, чьи фамилии мгновенно заставляют бомбить любого сталиниста, но тему роман Яхиной поднимает не менее важную. Если раньше фанаты Сталина отрицали массовые расстрелы, то теперь можно отрицать факт раскулачивания. Осторожнее с этим, товарищи! Еще немного, и вы начнете с пеной у рта доказывать, что не было коллективизации и колхозов», — написал блогер.

«Сам я роман не читал и сериал не смотрел, но теперь не могу их вам не посоветовать. Во-первых, это уникальное явление: в 2020 году по федеральному каналу показывают нечто, где Советский Союз — это не только ВОВ, космос, спорт и храбрые чекисты! Во-вторых, как говорится, я человек простой... Если сталинистов так корежит от «Зулейхи», значит, это точно стоит прочтения и просмотра», — заключил Варламов (стиль источника сохранен, — прим. ред.).

Ранее председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин прокомментировал волну критики сериала «Зулейха открывает глаза». Он поддержал писательницу Гузель Яхину и обвинил авторов киноленты в русофобии.

