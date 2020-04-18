Захар Прилепин обвинил в русофобии авторов серила «Зулейха открывает глаза»

Фото: кадр из соцсетей

Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин прокомментировал волну критики сериала «Зулейха открывает глаза».

Он отметил, что не хотел бы видеть летящие камни в адрес Гузель Яхиной, поскольку, по его мнению, она действительно талантлива.

«Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной — намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или — в данном случае — татар», — отметил Прилепин.

Писатель добавил, что сейчас авторы этого фильма получают по заслугам, поскольку «огромное количество людей в России устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия», добавив при этом, что «шумиха» только добавляет просмотров сериалу.

Также председатель партии «За правду» обратил внимание на то, что недовольны фильмом оказались не только коммунисты, но и татарские националисты. «Наиболее радикально настроенное крыло интеллигенции малых народов всегда заинтересовано в том, чтобы их народ был преподнесен и показан в искусстве с необычайно благожелательной стороны», — объяснил он.

При этом Прилепин подчеркнул, что разумная часть татарского общества адекватно оценивает ситуацию.

«Я же достаточно иронично все это воспринимаю, потому что прекрасно понимаю: и татары бывают разные, и ситуации бывают разные. И все это чистоплюйство к реальной истории не имеет никакого отношения», — заключил писатель.

Ранее к числу людей, выразивших недовольство сериалом, присоединился писатель и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

