Среди новых заболевших из Татарстана есть трое детей

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассказал подробнее о новых заболевших из Татарстана. В числе заболевших есть трое несовершеннолетних.

По данным штаба, возрастные группы распределяются следующим образом:

до 18 лет — 3,

от 18 до 30 — 1,

от 30 до 50 — 6,

от 50 до 60 — 4,

от 60 до 70 — 1,

от 70 до 80 — 1.

12 новых инфицированных имели близкие контакты с заболевшими. Четыре случая являются завозными.

Пятеро пациентов госпитализированы в больницы. Остальные 11 человек получают лечение на дому. Большинство заболевших находятся в Казани (9 случаев) и Набережных Челнах (4 случая). По одному заболевшему в Азнакаевском, Агрызском и Тукаевском районах.

Ранее «Реальное время» сообщало в 16 новых подтвержденных диагнозов COVID-19 в Татарстане. Всего в России зарегистрировано 36 793 случая.

