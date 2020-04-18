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В Москве отчитались о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом

00:42, 18.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве отчитались о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оперштаб Москвы сообщил, что в столице скончался еще 21 пациент с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года, при этом у 34-летнего мужчины была пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей обоих лёгких и болезнь Пиквика, передает RT.

У большинства скончавшихся были сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени, сахарный диабет.

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