Минниханов посетил общежитие казанского медуниверситета

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня общежитие Казанского медицинского университета (КГМУ), расположенное на улице Фатыха Амирхана. На сегодня в здании поселили медиков горбольницы №7 и РКБ, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Медуниверситет построил здание в прошлом году за собственные средства. Заселить его студентами вуз еще не успел.

В ходе посещения общежития Минниханову также рассказали о работе Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», передает пресс-служба президента РТ. Всего задействовано более 500 волонтеров, в том числе 300 человек — студенты КГМУ, они помогают в приемно-диагностических отделениях больниц и доставляют продукты.

После посещения общежития глава республики отправился в горбольницу №7, откуда и подключился к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным.