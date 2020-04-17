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Минниханов посетил общежитие казанского медуниверситета

19:32, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов посетил общежитие казанского медуниверситета
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня общежитие Казанского медицинского университета (КГМУ), расположенное на улице Фатыха Амирхана. На сегодня в здании поселили медиков горбольницы №7 и РКБ, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Медуниверситет построил здание в прошлом году за собственные средства. Заселить его студентами вуз еще не успел.

В ходе посещения общежития Минниханову также рассказали о работе Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», передает пресс-служба президента РТ. Всего задействовано более 500 волонтеров, в том числе 300 человек — студенты КГМУ, они помогают в приемно-диагностических отделениях больниц и доставляют продукты.

После посещения общежития глава республики отправился в горбольницу №7, откуда и подключился к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным.

ОбществоВластьМедицинаОбразование Татарстан
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