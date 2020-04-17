КАМАЗ ответил мемом на предложение Рогозина отправить в космос грузовик компании
ПАО «КАМАЗ» ответило в Twitter Гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, ранее пошутившему про то, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск.
В ответ в компании заявили, что по этому поводу разработали КАMАЗ CONTINENT. Для отправки в космос нужно лишь подобрать габариты, а это не проблема — широкий модельный ряд автогиганта позволяет. Также КАМАЗ прикрепил к своему сообщению картинку, на которой изображен грузовик на фоне космоса. «КАМАЗ для запуска в космос готов», — написано на изображении.
ОбществоТехнологииМедиаПромышленностьМашиностроение Татарстан
Наша новейшая разработка, КАMАЗ CONTINENT, к отправке в космос готов! Если этот не пройдёт по габаритам — подберём нужный. Широкий модельный ряд «КАМАЗа» позволяет. Командуйте «Поехали!“ pic.twitter.com/q8NriMEYZG— ПАО «КАМАЗ» (@kamaz_official) April 17, 2020
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым