КАМАЗ ответил мемом на предложение Рогозина отправить в космос грузовик компании

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» ответило в Twitter Гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, ранее пошутившему про то, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск.



В ответ в компании заявили, что по этому поводу разработали КАMАЗ CONTINENT. Для отправки в космос нужно лишь подобрать габариты, а это не проблема — широкий модельный ряд автогиганта позволяет. Также КАМАЗ прикрепил к своему сообщению картинку, на которой изображен грузовик на фоне космоса. «КАМАЗ для запуска в космос готов», — написано на изображении.