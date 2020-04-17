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КАМАЗ ответил мемом на предложение Рогозина отправить в космос грузовик компании

13:49, 17.04.2020
КАМАЗ ответил мемом на предложение Рогозина отправить в космос грузовик компании
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» ответило в Twitter Гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, ранее пошутившему про то, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск.

В ответ в компании заявили, что по этому поводу разработали КАMАЗ CONTINENT. Для отправки в космос нужно лишь подобрать габариты, а это не проблема — широкий модельный ряд автогиганта позволяет. Также КАМАЗ прикрепил к своему сообщению картинку, на которой изображен грузовик на фоне космоса. «КАМАЗ для запуска в космос готов», — написано на изображении.

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