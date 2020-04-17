«Когда такое было?!»: почему бензин и дизель подешевели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

За два с половиной месяца ДТ в Татарстане подешевело на 88 копеек

По данным аналитической службы «Реального времени», за период с 30 января по 14 апреля в Татарстане значительно подешевело дизельное топливо: с 47,02 до 46,14 рубля. В марте оно стоило 46,44 рубля, так что мы наблюдаем вполне устойчивый тренд на удешевление. Достаточно драматично подешевел на заправках газ: с 21,44 в конце января через 19,71 в середине марта к 19,12 в середине апреля. Тройку сбавивших в цене видов топлива замыкает 92-й бензин: 30 января он стоил 41,95 рубля, в марте — 41,89, а сейчас средняя цена на него составляет 41,78.

вид топлива 30 января 27 марта 16 апреля АИ-92

41,95 руб.

41,89 руб. 41,78 руб. АИ-95 44,76 руб. 44,78 руб. 44,81 руб. АИ-98 50,56 руб. 50,96 руб. 50,96 руб. ДТ 47,02 руб. 46,44 руб. 46,14 руб. Газ 21,44 руб. 19,71 руб. 19,12 руб.

АИ-95 и АИ-98 дешеветь не собираются. При этом если 95-й бензин прибавил за два с половиной месяца только 5 копеек, то его 98-й «коллега» подрос на 40 копеек, весьма существенно.

АИ-95 и АИ-98 дешеветь не собираются. Фото Максима Платонова

Как видим, сколь-нибудь реального падения в цене на автомобильное топливо в Татарстане пока не наблюдается. При этом федеральные аналитики заявляли, что в среднем по России за первые две недели апреля произошло снижение цены на бензин. В зависимости от региона цена падала по-разному: например, в Хакасии — на целых 45 копеек, а вот в Москве и Подмосковье не изменилась. Многие связывают это с введением режима самоизоляции: люди стали существенно меньше передвигаться на машинах, а значит, и потребность в бензине упала. Интересно, что мало кто из аналитиков упоминает в этом контексте падение нефтяных рынков.

«Каждый пытается получить больше покупателей, понижая цены, привлекает к себе клиентов»

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов объясняет российский тренд на снижение:

— У нас в стране цены на 92-й, 95-й бензин не существенно, но понизились по сравнению с теми, которые были в феврале. В конце марта — начале апреля начали понижаться. Масса тому причин. Во-первых, на бирже есть некоторое понижение, мы закупались дешевле. Во-вторых, очень много теряем в реализации нефтепродуктов на заправках, до 50—60%. На сегодня потребность в них упала до уровня 1995 года. Когда такое было?! Каждый пытается получить больше покупателей, понижая цены, привлекает к себе клиентов. И вряд ли сегодня правительство будет предпринимать непопулярные меры относительно пошлин и чего-то подобного.

Сулейманов объяснил «Реальному времени», почему сильнейшее падение цен на нефть практически не внесло своего вклада в стоимость бензина. По его мнению, это происходит оттого, что большая часть цены на бензин в России — это фискальная часть, а вовсе не сырьевая:

— Почему нефть так упала, а бензин не подешевел? Демпинг, который произошел, очень сильно бьет по производителям нефтепродуктов, по заводам. Например, в Америке на бирже цена упала, и тут же на заправке упала на бензин. У нас формирование цены по-другому идет: 70% бензина — это не чья-то прибыль, а налоги и сборы.



Людмила Александрова, начальник планово-аналитического отдела ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ», заверила, что повышения не будет точно:

— На данный момент просто нет причин для роста цен на бензин. Завод-изготовитель присылает информацию, оптовые цены сейчас снизились, рыночные тоже упали, так что повышения точно не будет.

Людмила Губаева