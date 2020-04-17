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В Татарстане проведено более 28 тысяч исследований на коронавирус

10:35, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане проведено более 28 тысяч исследований на коронавирус
Фото: kpfu.ru

В Татарстане за сутки проведено 574 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала исследований проведено 28 178 тестов на COVID-19.

Исследования проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и в восьми лабораториях государственных медицинских организаций республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Ранее «Татнефть» и КФУ запустили лабораторию по диагностике коронавируса в Альметьевске.

Общество Татарстан
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