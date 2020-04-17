В Татарстане проведено более 28 тысяч исследований на коронавирус

В Татарстане за сутки проведено 574 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала исследований проведено 28 178 тестов на COVID-19.

Исследования проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и в восьми лабораториях государственных медицинских организаций республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Ранее «Татнефть» и КФУ запустили лабораторию по диагностике коронавируса в Альметьевске.

