«Татнефть» и КФУ запустили лабораторию по диагностике коронавируса в Альметьевске

В Альметьевске заработала лаборатория, проводящая тесты на коронавирусную инфекцию. Пока исследуются анализы только «Татнефти».

В дальнейшем при необходимости лаборатория будет проводить диагностику и пациентов ЦРБ Альметьевска, сообщает пресс-служба КФУ.

«В тестовом режиме в первый день работы лаборатории было проведено 60 анализов на COVID-19. Дальнейшая бесперебойная работа должна обеспечивать до 200 измерений ежедневно», — заявила директор Междисциплинарного центра протеомных и геномных исследований ИФМиБ КФУ Татьяна Григорьева.

КФУ передал лаборатории необходимое для проведения ПЦР-диагностики оборудование и провел подготовку медперсонала.

В ближайшее время еще одну лабораторию КФУ запустит на базе университетской клиники.

Напомним, что накануне в Татарстане заработала вторая частная лаборатория, проводящая анализы на коронавирусную инфекцию.