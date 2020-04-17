«Будут убивать за пакет продуктов»: пожилых казанцев пугают объявлениями

В соцсетях обсуждают рукописное объявление, которое появилось в одном из домов на Сибирском тракте. Кто-то повесил в лифте пугающее предостережение.

Объявление предупреждает пожилых об осторожности. Первое напоминает о том, что не стоит голыми руками прикасаться к кнопкам лифта. Вопросы пользователей вызвало второе: автор попросил не открывать дверь незнакомцам, так как «за пакет продуктов будут убивать».

«Паникеры, сами боитесь и других пугаете. Пожилые люди подобные вещи воспринимают близко к сердцу!» — подписал автор фото.

В комментариях же пользователи остались согласны: лишняя осторожность не помешает, тем более одиноким пожилым людям.

Ранее в Казани мужчина напал на пожилую женщину и отнял сумку с продуктами. Бабушка не пострадала при падении на асфальт, однако не перенесла стресса. Она скончалась на третий день.