Посылки AliExpress Plus будут доставлять на дом бесплатно
«Почта России» и «AliExpress Россия» организовали доставку посылок из почтового отделения на дом. Доставка будет осуществляться бесплатно.
Бесплатная доставка до дома возможна при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, передает пресс-служба Минцифры РТ.
Сервис запущен в тестовом режиме. Он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от двух до 15 дней с возможностью отслеживания и опцией быстрого возврата.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае россияне стали отказываться от заказов в интернет-магазине AliExpress. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из КНР безопасны.
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