Посылки AliExpress Plus будут доставлять на дом бесплатно

«Почта России» и «AliExpress Россия» организовали доставку посылок из почтового отделения на дом. Доставка будет осуществляться бесплатно.



Бесплатная доставка до дома возможна при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Сервис запущен в тестовом режиме. Он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от двух до 15 дней с возможностью отслеживания и опцией быстрого возврата.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае россияне стали отказываться от заказов в интернет-магазине AliExpress. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из КНР безопасны.

