Новости общества

10:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посылки AliExpress Plus будут доставлять на дом бесплатно

08:32, 17.04.2020
Посылки AliExpress Plus будут доставлять на дом бесплатно
Фото: flickr.com

«Почта России» и «AliExpress Россия» организовали доставку посылок из почтового отделения на дом. Доставка будет осуществляться бесплатно.

Бесплатная доставка до дома возможна при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Сервис запущен в тестовом режиме. Он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от двух до 15 дней с возможностью отслеживания и опцией быстрого возврата.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае россияне стали отказываться от заказов в интернет-магазине AliExpress. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из КНР безопасны.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров