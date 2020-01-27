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Роспотребнадзор: коронавирус не передается через китайские посылки

12:46, 27.01.2020
Роспотребнадзор: коронавирус не передается через китайские посылки
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из Китая безопасны и коронавирус не может быть передан таким путем. Так она прокомментировала информацию о том, что россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине Aliexpress, опасаясь, что вместе с ними может попасть вирус.

По ее данным, «вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде, но это еще требует подтверждения», пишет «Интерфакс».

Ранее Роспотребнадзор выявил в России 100 человек с подозрениями на коронавирус, ни у одного диагноз не подтвердился.

Общество
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