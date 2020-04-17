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АвтоВАЗ переименовал бывшее СП с General Motors

01:28, 17.04.2020
АвтоВАЗ переименовал бывшее СП с General Motors
Фото: realnoevremya.ru / Ромаан Хасаев

АвтоВАЗ переименовал компанию «Джи Эм-АВТОВАЗ», которая появилась как совместное предприятие с General Motors и выпускала внедорожник Chevrolet Niva. С 15 апреля компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ как АО «ЛАДА Запад Тольятти».

Пресс-служба компании пояснила, что при переходе СП под полный контроль группы было логично обозначить это в нейминге, передает «Автостат».

Напомним, что АвтоВАЗ выкупил 50% совместного предприятия у General Motors еще в 2019 году. С тех пор было принято решение переименовать Chevrolet Niva. Автомобиль получил название Niva.

ПромышленностьБизнес
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