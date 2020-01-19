«АвтоВАЗ» изменил название Chevrolet Niva

Фото: пресс-служба президента РТ

«АвтоВАЗ» окончательно вернул себе «Ниву». Производитель изменил название внедорожника Chevrolet Niva, оставив только Niva.

Упоминание Chevrolet исчпезло с заголовка сайта GM-АвтоВАЗ и с динамичных баннеров на портале, пишет «Российская газета».

Напомним, что «АвтоВАЗ» выкупил у General Motors долю в российском совместном предприятии. Таким образом компания ввернула себе бренд Niva. Уже с этого года автомобили планируется выпускать под ним.