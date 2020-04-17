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Казанские промоутеры намерены провести бой-реванш Фирузы Шариповой и Софьи Очигавы

00:29, 17.04.2020
Казанские промоутеры намерены провести бой-реванш Фирузы Шариповой и Софьи Очигавы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Летом в Казани может пройти боксерский поединок спортсменки из Казахстана Фирузы Шариповой и россиянки Софьи Очигавы. Бой планирует провести татарстанская промоутерская компания Ratel Pro Fight.

Отмечается, что бой пройдет если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Это может стать возвращением в бокс Фирузы Шариповой, объявивашей о завершении карьеры в прошлом году.

«У меня сейчас все мысли только об это поединке, так как Софья Очигава — это легенда женского бокса», — передает слова Шариповой портал allfight.ru.

Напомним, что в марте Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) во время поединка с итальянкой Анджелой Канниццаро, который также прошел в Казани.

Спорт Татарстан
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