Казанские промоутеры намерены провести бой-реванш Фирузы Шариповой и Софьи Очигавы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Летом в Казани может пройти боксерский поединок спортсменки из Казахстана Фирузы Шариповой и россиянки Софьи Очигавы. Бой планирует провести татарстанская промоутерская компания Ratel Pro Fight.

Отмечается, что бой пройдет если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Это может стать возвращением в бокс Фирузы Шариповой, объявивашей о завершении карьеры в прошлом году.

«У меня сейчас все мысли только об это поединке, так как Софья Очигава — это легенда женского бокса», — передает слова Шариповой портал allfight.ru.

Напомним, что в марте Очигава завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) во время поединка с итальянкой Анджелой Канниццаро, который также прошел в Казани.