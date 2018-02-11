Видео недели: кабриолет в космосе, за кого должен голосовать Навальный и Поволжье в снегу

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Есть ли жизнь на Марсе?

Сразу о высоком. 6 февраля американский изобретатель-миллионер Илон Маск ненадолго вернул человечество в забытую эру великой космической гонки. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy под песню Дэвида Боуи «Life on Mars?» вывела на гелиоцентрическую орбиту личный автомобиль Маска Tesla Roadster. Тестовый запуск ракеты и эффектная посадка боковых ускорителей стала шоу глобального масштаба. Предлагаем подбор самых ярких кадров с комментариями канала OnlySpace.

Последний бой

Успех американского космического бизнесмена вызвал в России смешанные чувства, но появившееся в Сети видео последнего боя сбитого российского летчика Романа Филипова напомнило о том, что сохранять бодрость духа нужно даже в предельных ситуациях. Видео, где наступающие боевики слышат крик «Это вам за пацанов!» и прячутся от разрыва гранаты, — страшный документ смутной эпохи, где есть место личному героизму.

От тюрьмы и от сумы

О том, что наша эпоха действительно непростая, свидетельствует видео задержанных членов правительства Дагестана, опубликованное Следственным комитетом РФ.

«Сталин лучший»

Главное видео предвыборной кампании Павла Грудинина — его поход на шоу Юрия Дудя. Кандидату от КПРФ пришлось отвечать на неудобные вопросы о бизнесе и своем пути в большую политику. Грудинин был подчеркнуто тактичен, говоря о Владимире Путине, а одобрительные высказывания о политике Сталина вызвали у смотревших диаметрально противоположные оценки.

Навальный и Собчак должны голосовать за Путина

Глава Цильнинского района Ульяновской области Ханяфи Рамазанов на встрече с избирателями села Новые Тимерсяны выдвинул собственную формулу национального единства: «Любой оппозиционер, хоть Собчак или там Навальный, должен голосовать за Путина». Оппозиционный депутат от КПРФ Иванов, снимавший эту речь, был выведен из зала. Однако Рамазанову пришлось официально извиняться перед местным избиркомом за незаконную агитацию.

Доярка или тракторист?

Всем известно, что действующий президент России не прочь иногда пошутить «покрепче». Но, похоже, сам Владимир Путин не в восторге от того, что ему пытаются подыгрывать. Скабрезный анекдот, рассказанный миллиардером Владимиром Лисиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, удивил даже его.

Снежный апокалипсис



Повседневная жизнь на этой неделе определялась уровнем выпавшего снега. Откапывать машины, стоять в пробках, искать обходные пути и ругать градоначальников — такая программа стала ежедневной для жителей городов Поволжья.

Казанский трамвай спасает забуксовавшую «Шевроле Ниву»

Экстремальные дорожные условия стали поводом не только для опозданий и ДТП. В них проявились лучшие человеческие качества. Характерный пример засняли в Казани, где трамвай вытягивал забуксовавшую на рельсах легковую машину.

Кошмар любителей сериалов возвращается с новым хитом

Каждый, кто хоть раз смотрел в сериалы в интернете, слышал рэпера Витю АК, который рассуждает о том «как поднять бабла», играет в онлайн-игры и на наших глазах превращается в богатого человека. Это вирусное видео спародировали уже все, кто мог — от Ивана Урганта до квнщиков из Бурятии. На этой неделе вышло продолжение. Теперь Витя АК предлагает «вернуть бабки» в рекламе кешбэк-сервиса. Пользователи назвали персонажа, ищущего легкой наживы, «сыном Лени Голубкова», а Вите АК предложили не останавливаться на достигнутом и идти в рекламу гигиенических средств.

«Пора валить» в Нижнем Новгороде

Трэвел-шоу «Пора валить» выложило на YouTube очередной эпизод. На этот раз видеоблогеры едут в Нижний Новгород, по ошибке заезжая еще и во Владимир. В шоу, как обычно, пародируются клише из передач о путешествиях. Главной достопримечательностью Нижнего объявляется «та самая шаурма на Средном», которой авторы посвящают песню со строчкой: «Тебе самому решать, по какую ты сторону лаваша». Между делом ведущие дают представление об основных достопримечательностях и исторических легендах города. В финале вместо экскурсии по знаменитым нижегородским стриптиз-клубам они вынуждены идти в музей паровозов.

Гимн России в Южной Корее

Самое жизнеутверждающее видео недели — гимн России, который спели болельщики, встречавшие наших хоккеистов в Сеуле по пути в олимпийский Пхенчхан. Среди поющих гимн, как видно, есть и местные.