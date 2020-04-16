Министр сельского хозяйства Татарстана ознакомился с работой крупнейшего в республике производителя яиц

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров посетил самого крупного производителя и поставщика яиц в Татарстане Yaratelle. Директор предприятия Фанис Нигаматуллин рассказал, что автоматизированы все процессы содержания птицы и упаковки продукции.

Всеми процессами сбора, движения яйца управляет искусственный интеллект на базе программного продукта Amaks, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Птицефабрика входит в топ-5 крупнейших производителей куриных яиц в стране. Ежесуточно производятся свыше 2,3 млн яиц. Поголовье птицы — 3,4 млн голов, в т. ч. 2,5 млн голов кур несушек.

Отмечается, что министерство держит на особом контроле деятельность всех предприятий, обеспечивающих население продуктами.