Стационары республики продолжают оказывать помощь по четырем направлениям

Всю плановую медицинскую помощь стационары республики на сегодняшний день не отменяют. По основным четырем профилям, это онкология, гемодиализ, эндокринология и болезни сердечно-сосудистой системы, она продолжает оказываться в полном объеме, заявила сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Госовета РТ директор территориального фонда ОМС Алсу Мифтахова. А вот все профилактические мероприятия, в том числе всероссийскую диспансеризацию, отменили.

Эти деньги пойдут на подушевое финансирование и в полном объеме будут доводиться до медицинских учреждений. То есть поликлиники, по ее словам, не должны понести убытки.

Пока же как сообщила директор фонда ОМС, за январь-февраль в среднем получается невыполнение по 800 млн рублей. Речь в большей степени идет о недополученных стационарами доходах в связи с сокращением объемов медпомощи, установленной обязательной программой территориального медицинского страхования

Однако, как заметила Мифтахова, буквально вчера состоялась видеоконференцсвязь с участием федерального фонда. Последний готовит нормативные документы, которые будут определять порядок определения недостающих средств по субъекту и их доведения до медицинских учреждений.