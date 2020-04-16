Хуснуллин назвал ключевой задачей не допустить появления новых обманутых дольщиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ключевой задачей правительства является не допустить появления новых обманутых дольщиков. Об этом он сказал на совещании, которое провел президент России Владимир Путин.



«Мы разные подходы посмотрели по этим вопросам. Считаем, что здесь ключевой момент — это, конечно, поддержка ипотеки», — отметил Хуснуллин, предложив оценивать в регионах каждого застройщика для определения, какие меры поддержки ему нужны, пишет ТАСС.

Также Путин на совещании предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

Ранее по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков строящегося дома в Нижнекамске.

