В Нижнекамске возбуждено дело об афере со строительством жилья

Фото: прокуратура РТ

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков строящегося дома в Нижнекамске. Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, расследованием занимаются сотрудники МВД Татарстана.



Предварительно установлено: дольщики и инвестор — РОО «Объединение молодежного строительства РТ» перечислили 79 млн рублей застройщику ООО «Молодежное строительство», при этом в стройку было вложено немногим более 12 млн рублей — на рытье котлована, забивку свай, подключение водоснабжения и перенос электрического кабеля. После этого работы встали, а в отношении застройщика было начато конкурсное производство.

В данный момент недострой по проспекту Вахитова в Нижнекамске включен в единый реестр проблемных объектов, в отношении него разработана дорожная карта для решения проблем участников долевого строительства.