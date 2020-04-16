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Татарстан стал лидером по снижению цен на планшеты среди регионов ПФО

17:52, 16.04.2020
Татарстан стал лидером по снижению цен на планшеты среди регионов ПФО
Фото: pexels.com

По итогам марта в 10 регионах ПФО планшеты подешевели по сравнению с мартом прошлого года. Лидером по снижению цен на эту категорию товаров стал Татарстан.

В республике стоимость планшетов опустилась на 6,3%, вычислили аналитики Центробанка. Следом идут Чувашия и Башкирия, где цены на эти гаджеты снизились на 5,9% и 5,5% соответственно.

Отмечается, что инфляция в ПФО в марте выросла на 0,4 процентных пункта, достигнув общероссийского показателя в 2,5%. Цены стали расти быстрее в связи с падением рубля и повышенным спросом на продукты из-за введения режима самоизоляции.

АналитикаЭкономика Татарстан
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