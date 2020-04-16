Жительницу Казани обвинили в подкупе потерпевшего

Фото: «Реальное время»

В Казани направлено в суд дело о подкупе потерпевшего с целью дачи им ложных показаний. Следком по РТ обвиняет в этом преступлении 44-летнюю женщину, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности.



По версии следствия, на преступление обвиняемая пошла прошлой весной, чтобы облегчить положение своего 17-летнего сына. Его арестовали по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы.

В мае 2019 года женщина встретилась с потерпевшим и предложила ему от 100 до 300 тысяч рублей за изменение его показаний, полагают силовики, а дальше стала угрожать физической расправой и настаивать, чтобы в суде он попросил смягчить меру пресечения ее сыну.

По данным следствия, мать подсудимого перечислила и передала потерпевшему 14 тысяч рублей, и в результате он на следствии и на судебном процессе солгал. В чем признался уже после того, как силовики установили факт незаконных действий.

Уголовное дело обвиняемой направлено в суд, вину она не признает.