Стоимость РК «Ривьера» может снизиться на 200 млн рублей

В Казани по-прежнему выставлено на продажу здание развлекательного комплекса «Ривьера». Пока объект выставлен на торги за 700 млн рублей, но если его не купят до 15 мая, цена опустится до 500 миллионов.

«Предложение срочное! Позвоните прямо сейчас!» — указывает автор объявления.

Отмечается, что площадь здания составляет 22 709,6 кв. метров. В качестве плюсов указаны расположение в спальном районе и удобные подъездные пути.

Напомним, что конкурсный управляющий ЗАО «РК «Ривьера» начал готовиться к этим торгам еще в марте. Предыдущая цена составляла 800 млн рублей, так что объект уже стал дешевле на 100 млн рублей.