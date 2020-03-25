«Конкурсник» РК «Ривьера» снизил цену киноцентра до 700 млн рублей

Конкурный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» готовится провести новые торги по продаже здания киноцентра и земли под ним. Их стоимость определена на уровне 694,5 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, единым лотом идут здание киноцентра и шесть земельных участков. Площадь здания составляет 22 709,6 кв. м, площадь земли в сумме — 27 350 кв. м.

Ранее управляющий РК «Ривьера» сообщал о провале предыдущей попытки продать здание киноцентра. В мае 2019-го года оно оценивалось в 800 млн рублей.