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В 78 населенных пунктах Татарстана отсутствует интернет, в 29 нет мобильной связи для дистанционного обучения

16:51, 16.04.2020 1
В 78 населенных пунктах Татарстана отсутствует интернет, в 29 нет мобильной связи для дистанционного обучения
Фото: Инна Серова

— С 6 апреля 2020 года все общеобразовательные школы начали обучение в дистанционной форме. Это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики, — сообщил сегодня на заседании Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый замминистра образования Ильсур Хадиуллин. — Это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики.

Он рассказал, что на момент запуска дистанционного обучения в республике к сети интернет было подключено 789 школ по технологии ADSL, 624 — по технологии ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) и 16 — по другим технологиям (спутниковый интернет, мобильный интернет).

Все государственные и муниципальные школы Республики Татарстан
подключены к сети интернет в рамках Государственной информационной
системы телекоммуникаций. Вместе с тем в 78 населенных пунктах, где
проживают дети школьного возраста, вообще отсутствует интернет, в 29 из них отсутствует и мобильная связь. В четырех школах вообще отсутствует интернет, сообщил замминистра.

Ранее «Реальное время» писало, что в ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:55
    К сожалению, пос. Дачное Высокогорского района , который расположен рядом с Казанью ( 13 км) и с райцентром Высокая Гора (4 км), тоже входит в число таких населенных пунктов. Ни одна мобильная сеть , которая работает в республике, не имеет устойчивую связь. О мобильном интернете тоже остается мечтать..
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