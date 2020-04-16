В 78 населенных пунктах Татарстана отсутствует интернет, в 29 нет мобильной связи для дистанционного обучения

Фото: Инна Серова

— С 6 апреля 2020 года все общеобразовательные школы начали обучение в дистанционной форме. Это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики, — сообщил сегодня на заседании Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый замминистра образования Ильсур Хадиуллин. — Это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики.

Он рассказал, что на момент запуска дистанционного обучения в республике к сети интернет было подключено 789 школ по технологии ADSL, 624 — по технологии ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) и 16 — по другим технологиям (спутниковый интернет, мобильный интернет).

Все государственные и муниципальные школы Республики Татарстан

подключены к сети интернет в рамках Государственной информационной

системы телекоммуникаций. Вместе с тем в 78 населенных пунктах, где

проживают дети школьного возраста, вообще отсутствует интернет, в 29 из них отсутствует и мобильная связь. В четырех школах вообще отсутствует интернет, сообщил замминистра.



Ранее «Реальное время» писало, что в ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия.