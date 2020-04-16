Солистка дуэта «АИГЕЛ» на татарском под электронную музыку призвала соблюдать дистанцию в магазинах

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Солистка дуэта «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала на татарском языке обращение с призывом соблюдать дистанцию в магазинах. На фоне играет электронная музыка.

«Уважаемые покупатели! Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра на кассе. Будьте здоровы!» — сказала Гайсина на татарском.

Ранее Гайсина записала на русском языке обращение к россиянам, живущим в Нью-Йорке. Видео появилось в Instagram исполнительницы. В нем она призвала людей постоянно закрывать лицо, изготавливать повязки своими руками и оставить медицинские маски врачам.