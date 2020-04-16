Жительница Казани предстанет перед судом за попытку убийства своей возлюбленной

Жительница Казани предстанет перед судом за попытку убийства своей возлюбленной.

По версии следствия, 7 января пьяная 28-летняя женщина ударила свою возлюбленную ножом в левый бок. Раненую девушку доставили в больницу.

Злоумышленницу задержали в тот же день. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, передает «Татар-информ».