Депутат Госсовета РТ предложил использовать для нуждающихся средства Росрезерва

Сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ депутат Дмитрий Самаренкин выступил с инициативой использовать для нуждающихся средства Росрезерва, созданного в том числе на случай чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что это самые необходимые продукты: тушенка, рыбные консервы, мука, сахар, подсолнечное масло.

Дмитрий Самаренкин предположил, что об этом уже, возможно, думают. Однако он считает, что это надо делать срочно: по его словам, 3,5 млн человек остались без работы уже сейчас (судя по всему, депутат имел в виду количество безработных в целом в стране).

«Все остальные меры поддержки в виде каких-то средств не всегда быстро успевают доходить, а тут мы как раз очень эффективно сможем отработать, — сказал он. — Если люди будут ежемесячно получать необходимый набор продуктовой корзины, включая и мыло, это будет своевременно».

Он отметил, что уже начался рост преступности, а «когда начинается голодный бунт, уже поздно делать какие-то решения». Самаренкин предложил обратиться с таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Однако его предложение сочли преждевременным. Глава комитета Леонид Якунин заметил, что «Росрезерв, может быть, чуть-чуть рановато».