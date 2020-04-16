Казанец поджигал сухую траву, гуляя с маленькой дочкой

В Казани оштрафовали мужчину, который, гуляя с дочкой, поджег сухую траву. Он несколько раз поджигал сухую траву в овраге на улице Закиева.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РТ, когда приехали пожарные и тушили возгорание, он снова в другом месте еще раз поджег траву. Пожарные вызвали полицию, мужчину задержали и составили два протокола — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС и за нарушение требований безопасности в период особого противопожарного режима.

В результате происшествия МЧС приняло решение выставить четыре поста инспекторов Государственного пожарного надзора в местах, где участились случаи поджога травы.

Напомним, что в Казани установлен особый противопожарный режим с 1 апреля по 30 мая.

