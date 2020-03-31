В Казани с апреля вводится особый противопожарный режим

В Казани будет установлен особый противопожарный режим с 1 апреля по 30 мая.

В период действия такого режима запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1—3 классов опасности на территориях населенных пунктов, в частности в садах, детских лагерях, на объектах экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что Главное инвестиционно-строительное управление РТ выделило первые средства на рекультивацию двух проблемных экологических объектов в Татарстане. Речь идет о битумных котлованах в Шемордане и проблемной свалке в селе Прости.

