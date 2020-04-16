Из Бангкока — в «Ливадию»: 111 туристов отправят на изоляцию в Казани

Туристов из Бангкока встретят медики

Сейчас готовится к вылету авиарейс Бангкок — Казань. В столице Татарстана он приземлится ближе к полуночи, рассказала сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Родственники прилетевших в аэропорт не приедут. Из 179 пассажиров 111 жителей разных регионов России останутся в Казани, остальные полетят в Уфу.

Первичный медицинский осмотр туристы пройдут после приземления: на борту им измерят температуру. Тех, у кого она будет повышена, направят в больницу. Остальные пассажиры самолета проведут на карантине две недели в санатории «Ливадия». Там же с ними будет находиться и медперсонал. «Придется потерпеть эти ограничения Роспотребнадзора и Минздрава. Все меры принимаются исключительно в целях безопасности граждан, чтобы оперативно оказать необходимую медицинскую помощь и оградить от возможного риска заражения», — дала комментарий Галимова.

— У представителей штаба самые свежие оперативные данные, и они опираются на эту информацию, но, безусловно, обращают внимание на прогнозы, которые дают другие эксперты. Готовимся ко всем сценариям. Запасы по ИВЛ-аппаратам есть, крупные компании за счет собственных средств тоже оснащают больницы, — рассказала руководитель пресс-службы. — Хотелось бы, чтобы ситуация развивалась не по «чьему-то сценарию», а чтобы картина заболеваемости была минимизирована.

«Готовимся ко всем сценариям. Запасы по ИВЛ-аппаратам есть, крупные компании за счет собственных средств тоже оснащают больницы», — рассказала руководитель пресс-службы.Фото tatarstan.ru

Напомним, для обсервации прибывающих из-за рубежа туристов в республике в семи санаториях, лагерях и отелях подготовлено 1187 мест.

Сегодня в Татарстане у 21 пациента подтвердили COVID-19.

В общей сложности в республике 128 заболевших коронавирусом.

Из 21 нового заболевшего COVID-19 10 пациентов госпитализированы, остальные наблюдаются на дому.

Восемь случаев — завозные, 13 — близкие контакты.

Среди пациентов — один в возрасте до 18 лет, три человека от 18 до 30 лет, пятеро — от 30 до 50, четверо — от 50 до 60 лет, семеро — от 60 до 70 лет, еще один — более пожилой человек.

Больше всего новых заболевших в Казани — восемь человек, пять человек заболели в Набережночелнинском районе, два пациента — в Лаишевском.

Выздоровели за сутки четыре человека, а всего — 21 татарстанец.

К девяти государственным лабораториям, тестирующим на COVID-19, кроме «Ситилаба», присоединилась еще одна частная лаборатория — клиники «Биомед».

За сутки провели 980 исследований на коронавирус, а всего — 27,6 тысячи.

В Татарстане начинают работать шесть линий по выпуску масок, которые закупили в Китае, они будут производить до 15 млн штук в год.

Выезды из 14 городов республики ежедневно патрулируют 2,5 тысячи сотрудников УВД и Росгвардии. Фото Максима Платонова

Приезжим из Москвы и Санкт-Петербурга предписана самоизоляция

На снижение индекса самоизоляции в Татарстане повлияло то, что с 6 апреля некоторые предприятия частично возобновили работу, пояснила Лилия Галимова. «Были допущены к работе те небольшие компании, которые обеспечивают работу крупных предприятий. Но есть и люди, которые недооценивают ситуацию».

На 16 апреля установлено 4,9 тыс. административных правонарушений, возбуждено восемь уголовных дел по фактам фальсификации медицинских средств и семь уголовных дел — по поддельным справкам. Выезды из 14 городов республики ежедневно патрулируют 2,5 тысячи сотрудников УВД и Росгвардии. В общей сложности проверили 937 тысяч граждан и 868 тысяч автомобилей.

За последние дни 561 человек приехал в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. Их сразу же уведомляют о том, что они должны самоизолироваться.

Екатерина Аблаева