Мошенники развели жительницу Казани, пообещав компенсацию за аферу с пластырями из Франции

Фото: "Реальное время"

169 тысяч рублей потеряла казанская пенсионерка, поверив телефонным мошенникам, которые использовали изощренную схему обмана, сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.



Аферисты узнали, что в январе дама через интернет приобрела пластыри, снижающие уровень сахара в крови, и объявили — этот товар продавали мошенники, во Франции уже идет разбирательство и потерпевшим выплачивают компенсации в 140 тысяч рублей.

Пенсионерка заинтересовалась этой информацией от «представителя фирмы», назвавшегося Михаилом Блиновым, а на следующий день, 10 апреля, ей позвонил «коллега Блинова — Петр Кравченко». Сказал: чтобы получить компенсацию, нужно сначала перечислить на счет 32 тысячи рублей. Женщина так и сделала. 11 апреля уже от «Михаила» узнала — компенсации подняли до 286 тысяч якобы в связи с отказом некоторых пострадавших от выплат. Теперь от женщины нужно еще 47 тысяч рублей, а деньги ей доставят на дом. Она согласилась и оформила перевод.

13 апреля уже «Петр» озвучил сумму доставки — 45 тысяч рублей, эта «услуга» также была оплачена. Далее обманом аферисты выманили еще 45 тысяч. И лишь когда на связь вышел третий «представитель службы доставки» со словами «нужно 90 тысяч рублей», пенсионерка поняла, что все это обман, и заявила в полицию.