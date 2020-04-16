В России за сутки выявили 3 488 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3 488 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
Всего в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах.
За сутки выписали из больниц 318 пациентов, общее число выздоровевших равно 2 304. Также зафиксировано 34 летальных случая в 15 регионах. Таким образом, за весь период от новой коронавирусной инфекции скончались 232 человека.
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