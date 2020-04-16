В России поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты

В России поставщики лекарств стали поднимать цены на препараты на фоне пандемии COVID-19.

Рост иногда доходит до 15%, в том числе и на жизненно важные лекарства, сообщил источник «Коммерсанта» на фармацевтическом рынке.

Такое подорожание эксперты связали с ростом расходов производителей на импортные субстанции (действующие вещества) и обслуживание иностранного оборудования из-за девальвации рубля.

Однако дальнейшего роста цен на лекарства ждать не стоит. С 30 марта по 5 апреля объем продаж лекарств в аптечных сетях в натуральном выражении начал сокращаться: в среднем спрос упал на 20% год к году. Падение связано с режимом самоизоляции и с тем, что многие сделали покупки в период ажиотажа.

Из-за этого в отсутствие повышенного спроса на лекарства поставщикам придется сдерживать свои наценки, передает газета.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что может возникнуть дефицит определенных препаратов от коронавируса.

