В России поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты
В России поставщики лекарств стали поднимать цены на препараты на фоне пандемии COVID-19.
Рост иногда доходит до 15%, в том числе и на жизненно важные лекарства, сообщил источник «Коммерсанта» на фармацевтическом рынке.
Такое подорожание эксперты связали с ростом расходов производителей на импортные субстанции (действующие вещества) и обслуживание иностранного оборудования из-за девальвации рубля.
Однако дальнейшего роста цен на лекарства ждать не стоит. С 30 марта по 5 апреля объем продаж лекарств в аптечных сетях в натуральном выражении начал сокращаться: в среднем спрос упал на 20% год к году. Падение связано с режимом самоизоляции и с тем, что многие сделали покупки в период ажиотажа.
Из-за этого в отсутствие повышенного спроса на лекарства поставщикам придется сдерживать свои наценки, передает газета.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что может возникнуть дефицит определенных препаратов от коронавируса.
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