Доходы ректора КФУ выросли до 8,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров отчитался о доходе в 8,4 млн рублей по итогам 2019 года. Его супруга за год заработала 1,9 млн рублей.

В собственности Гафурова три земельных участка и доля в четвертом, следует из его отчета о доходах как депутата Госсовета РТ. Также ему принадлежат два жилых дома, две квартиры и другое недвижимое имущество.

Жене ректора КФУ принадлежат земельный участок, доли в нежилых помещениях, гараж, баня, хозблок, квартира в России и треть квартиры в Испании. На нее по-прежнему оформлен автомобиль Audi А8L.

Напомним, что за 2018 год Гафуров заработал 8,1 млн рублей.