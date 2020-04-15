В Татарстане пенсионеры вырастили на участке поляну подснежников — видео

В Заинске пенсионеры Маргарита и Михаил Ивановы вырастили на дачном участке целую поляну подснежников. Садоводы рассказывают, что различные цветы растут у них с самой ранней весны и до осенних заморозков, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Раньше пара «мичуринцев» выращивала на одной яблоне по пять сортов яблок и грушу на рябине «потому что это деревья, как говорится, родственные».

На самоизоляции заняться выращиванием растений вполне выполнимо. На территории России, а также близлежащих стран есть немало умельцев, которые выращивают бананы, ананасы или пальмы.